المشهد اليمني الأول/

وجه المعارض والسياسي السعودي البارز سعد الفقيه، رسالة هامة لعائلة آل سعود الحاكمة في المملكة تزامنا مع انتشار أنباء عن دخول الملك سلمان بن عبدالعزيز، العناية المركزة، وتوجه محمد بن سلمان لاغتصاب عرش المملكة.

وقال الفقيه، في رسالة مصورة لآل سعود والشعب السعودي، إن انتقال الحكم لبن سلمان سيكون لشخص غير مرغوب فيه، ولو حدث ذلك فإن الجميع سيكونون على المحكّ.

وأشار الفقيه إلى أن أحاديث تدور عن أن الملك سلمان في العناية المركزة، وأن تطور الأمر واغتصب ابن سلمان الحكم فإنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها نقل السلطة إلى شخص غير مرغوب فيه، مؤكدا أن معظم الشعب يكره محمد بن سلمان ما عدا القلة المنتفعة.

ودعا جميع أسرة آل سعود للوقوف في وجه محمد بن سلمان، ومنع استيلائه على السلطة، وذّكرهم بأنه أدخلهم السجون ونكّل بهم ووالده موجود “فكيف سيفعل في حال عدم وجوده؟”.

وفي رسالته للشعب السعودي قال الفقيه: “ابن سلمان أهانكم، جوعكم، أفسدكم، أفسد بلادكم، أفقركم، وقضى على الأمن الجنائي والقومي في البلاد.. ضيّع البلد، وهو ما زالا ولياً للعهد”، وحذر قائلا “سيكون رجال البلد كلهم عبيد والنساء جوارٍ”.

كما دعا أفراد العائلة الحاكمة إلى تدارك الأمر قبل “وقوع الفأس في الرأس” وإجراء إصلاحات حقيقية لصالح الشعب الغاضب، عبر محاربة الفساد وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

واستطرد: بن سلمان سحول البلد إلى قاعدة انتحارية، وتكون المدارس والجامعات والوزرات قاعة امتحانات من سياساته الرامية إلى نشر الفساد والانحلال.

وحذر الفقيه التجار ورجال الأعمال والمثقفين والعلماء بمستقبل خطير جدا على مستقبلهم واستثماراتهم.

وأطلق الفقيه سلسلة تغريدات عبر “تويتر” تحذر الشعب السعودي من خطر سيطرة بن سلمان على كرسي الحكم.