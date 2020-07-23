دعا عضو المجلس السياسي الاعلى ، محمد علي الحوثي، إلى تدخل طرف دولي ثالث في أزمة خزان صافر العائم قبالة الساحل الغربي لليمن.

يتزامن ذلك مع تصريحات إثيوبية بشأن كارثة محتملة في البحر الأحمر.

وكشف محمد الحوثي في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيه بلاغ من خارجية الانقاذ حول خرق الأمم المتحدة للاتفاق بشأن صيانة الخزان، مشيرا إلى قيامهم بإبلاغ مكتب المبعوث الأممي والذي اشترط تقديم الشكوى خطيا.

تحميل الأمم المتحدة وتلميح لإثيوبيا للعب طرف ثالث

وحمل الحوثي الأمم المتحدة مسؤولية أية كارثة محتملة، مشيرا إلى أن مقترحه بتدخل طرف ثالث يأتي لتلافي ما وصفه بـ”جدل عقيم”.

وجاءت تصريحات الحوثي عشية تصريحات رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإثيوبية يدعوا فيها لحل عاجل لمشكلة خزان صافر.

ومع أن اثيوبيا لا تتواجد على سواحل البحر الأحمر إلا أن تصريحات مسؤوليها يشير إلى تنامي الاهتمام الاثيوبي في حرب اليمن مع اسناد تحالف العدوان للجانب المصري والسوداني في أزمة سد النهضة.

إتفاق وقف التنفيذ

وكانت صنعاء رحبت الاسبوع الماضي بإرسال الأمم المتحدة فريق لصيانة الخزان الذي لم يتعرض للصيانة منذ نصف عقد وسط مخاوف من كارثة بيئية في حال انفجاره.

وكشفت وكالة “رويترز” في وقت لاحق عن توصل الطرفين “صنعاء والامم المتحدة ” إلى اتفاق بشأن الخزان الذي يحوي قرابة مليون وربع برميل من النفط الخام.