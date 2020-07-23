عبّر حاخام يهودي عن آساه البالغ حيال تدهور صحة الملك “سلمان” عبر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصلي من أجل سلامة العاهل السعودي ويتمنى له الشفاء العاجل، لاستكمال مسيرته في السلام مع الكيان الصهيوني.

ونشر الـ حاخام صهيوني مقطع فيديو وهو يتضرع من أجل شفاء الملك سلمان الذي وصفه بـ”خادم الحرمين الشرفين وراعي المقدسات الإسلامية”.

وقال الـ حاخام: “أتضرع إلى الله عز وجل خالق العالم مفعم بالحنان والرحمة، أن يبعث ببركات الشفاء إلى جلالة الملك سلمان ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين وراعي المقدسات الإسلامية”.

مضيفاً: “عسى أن يعيد إليه تمام الصحة، ويمكنه من المضي في قيادة شعبه، ودفع مبادرات سلمية في المنطقة والعالم برمته”. في إشارة إلى تصدر المملكة للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر “صفقة القرن”.

الديوان الملكي يزعم دخولة لإجراء فحوصات

وكان الديوان الملكي السعودي، قال إن الملك سلمان دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وبحسب بيان الديوان الملكي، فإن الملك أدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي، جراء وجود التهاب في المرارة، ولم يعط بيان الديوان أي تفصيلات أخرى.

تشكيك بروايات السلطة

نقل ناشطون مستقلون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات جديدة عن إدخال الملك سلمان للمستشفى.

قال حساب “العهد الجديد” الذي ينشر أخباراً خاصة من داخل السعودية ويبثها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الملك سلمان نقل إلى المستشفى بمنتصف الليل بأجواء مرتبكة.

تطبيع علني

جدير بالذكر أن السعودية بقيادة ولي العهد “محمد بن سلمان” اطلقت مع الامارات بقيادة “محمد بن زايد” نشاطا سياسيا للتطبيع مع “الكيان المحتل” عبر دعم مبادرة الرئيس الامريكي “دونالد ترامب للسلام المسماه “صفقة القرن”.