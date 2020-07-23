المشهد اليمني الأول/

نعى ناشطون الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عميدا سعوديا، من قبيلة الدواسر، توفي بظروف غامضة، وقال حساب القبيلة على موقع “تويتر”: “ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد، نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، عزاؤنا لقبيلة #الدواسر عامه وآل قويد خاصه ولجميع محبيه .. لاتنسوه من دعواتكم”.

وشارك سعوديون وبينهم الداعية المؤيد للسلطات “عائض القرني”، عبر وسم “#محمد_بن_مران_بن_قويد” في “تويتر” بنعي الشيخ، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وأشاد ناشطون بالشيخ “بن مران“، وذكروا أنه أحد أمراء وكبار قبيلة “الدواسر” وقد نذر نفسه للمبادرات الخيرية والعمل الإنساني ومساعي الصلح، وهو عميد في الجيش السعودي، وله مؤسسة خيرية اجتماعية تحمل اسمه.

ويتابع حساب الشيخ “محمـد بن مران” على “إنستجرام” أكثر من 17 ألف متابع، وكان يملك على “تويتر” أكثر من 6 آلاف متابع.

هل قتل بقصف يمني

وتسري أقاويل ان العميد محمد بن قويد قد قتل في قصف القوات المسلحة اليمنية لوزارة الدفاع السعودية في يونيو الفائت وتم الإعلان عن مقتله اليوم لتقويض رواية مقتل عدد من الأمراء والقادة في قصف الجيش اليمني ويقول آخرون أن العميد تمت تصفيته في خلافات داخل وزارة الدفاع مع ولي العهد محمد بن سلمان وبانتظار انباء تؤكد السبب الحقيقي لمقتله وظروف الإغتيال.