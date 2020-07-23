المشهد اليمني الأول/

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه “من الممكن دائما” أن يأمر بإغلاق المزيد من القنصليات الصينية في بلاده، في أعقاب أمر وزارة الخارجية بإغلاق قنصلية بكين في هيوستن.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه “تم رصد حريق داخل حرم قنصلية هيوستن بعد أن أمرت وزارة الخارجية بالإغلاق في غضون 72 ساعة”.

وأضاف: “أعتقد أنهم كانوا يحرقون وثائق وأوراق أخرى”.

وأمهلت الولايات المتحدة الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في هيوستن وسط اتهامات بضلوع مسؤولين صينيين في أنشطة تجسس في خطوة تمثل تدهورا كبيرا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصفت وزارة الخارجية الصينية، الإجراء بأنه “تصعيد غير مسبوق”، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية لم تحددها.