المشهد اليمني الأول/

في ظل هطول الأمطار الغزيرة التي تهطل على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليوم، جددت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تحذيرها لجميع المواطنين من التواجد أو العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار أو عند توقع هطولها في العاصمة والمحافظات، لما يشكله ذلك من خطورة على الحياة.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية ذكر أن خرائط الطقس تشير إلى استمرار حالة عدم استقرار الأجواء خلال الـ 24 ساعة المقبلة خاصة على سلسلة المرتفعات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم.

ونبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الانهيارات الصخرية والطينية.

وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.