المشهد اليمني الأول/

ارتفع منسوب المياه في سد مأرب بعد تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين إلى نحو 270 مليون متر مكعب.

ذكر ذلك وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور في تصريح له، مبيناً أن كمية السيول المتدفقة إلى سد مأرب يوم الأربعاء الماضي بلغت حوالي ٨٠ مليون متر مكعب.

وأضاف “إن كمية المياه داخل السد أصبحت حالياً قرابة ٢٧٠ مليون متر مكعب، علماً أن السعة التخزينية للسد كحد أقصى تصل إلى ٤٠٠ مليون متر مكعب “.. متوقعاً أن يمتلئ السد خلال الفترة المقبلة في ظل موسم الأمطار الغزيرة خلال موسم الخريف الجاري.

وحذر وزير الزراعة من خطورة ارتفاع منسوب المياه في السد أو وصولها إلى الحد الأقصى.. داعياً المعنيين إلى فتح محابس السد وتفريغ كميات من المياه بالتدريج للحيطة في حال استمرار تدفق السيول خلال الفترة المقبلة والذي سيؤدي إلى امتلاء السد.