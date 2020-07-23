المشهد اليمني الأول/

نقلت وكالة الأنباء السعودية أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة، تكللت بالنجاح.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن الملك أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح.

وقال البيان إن الملك سلمان سيبقى لبعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

وكان الملك السعودي (84 عاما) دخل المستشفى يوم الاثنين، بسبب التهاب في المرارة.

وسط تكهنات حول حالته الصحية بث التلفزيون السعودي مساء الثلاثاء لقطات من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان.

وفي اللقطات التي لم تكن مصحوبة بصوت، يمكن رؤية الملك السعودي جالسا إلى طاولة يطالع وثائق.

وقال مصدر دبلوماسي إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، سافر عائدا إلى الرياض يوم الاثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر، وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر.

موقع “تاكتيكال ريبورت

ونقلاً عن مصدر، عن بيان للديوان الملكي، الإثنين الماضي، أن الملك “سلمان” (84 عاما) الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص، دون تفاصيل.

وكان موقع “تاكتيكال ريبورت” المتخصص في نشر معلومات الاستخبارات بالشرق الأوسط قد زعم إصابة “سلمان” بالتهاب في المرارة، ومع ذلك لا يستبعد الفريق المعالج أن تكون هناك أسباب أكثر خطورة مثل إصابته بـ”ورم”، ولذلك طلبوا خضوع الملك لعدة جلسات بالأشعة السينية.

وكان آخر ظهور علني للملك “سلمان” في 19 مارس/آذار الماضي، حين ألقى كلمة مدتها 5 دقائق عبر التليفزيون بشأن جائحة فيروس “كورونا”.

الجدير بالذكر أن صحيفة الواقع السعودي علمت ومن مصدر مقرب من الأسرة الحاكمة لم يمانع من ذكر اسمه وهو “حمد بن خالد السديري” أن الملك سلمان ومنذ سنين طويلة أي قبل أن يصبح ملكاً، أجرى عملية استئصال للمرارة!!

الأمر الذي يجعلنا نتساءل، هل نبت للملك سلمان مرارة جديدة؟! أم أن الملك سلمان خارق للطبيعه وولد بمرارتين الأمر الذي يجعلنا نتساءل مجدداً و دائماً: لماذا يخفي الديوان الملكي حقيقة مُصاب الملك سلمان عن الشعب ويتمادى في الكذب؟؟