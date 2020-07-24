المشهد اليمني الأول/

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، طائرة شحن تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل على متنها 20 طناً من المستلزمات الطبية المقدمة لليمن.

وخلال وصول الطائرة الى مطار صنعاء وحصولها على الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية، أشاد طاقم الطائرة بالخدمات الملاحية والجاهزية الفنية والتشغيلية بمطار صنعاء الدولي.

وأكدوا على أن مطار صنعاء قادر على استقبال كافة أنواع الطائرات لما يتمتع به من تجهيزات تشغيلية وفنية وفقاً للمواصفات الدولية.

ونفذ فريق طبي متخصص بمطار صنعاء الدولي، أعمال رش وتعقيم للشحنة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.