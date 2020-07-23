المشهد اليمني الأول/

عبر رئيس الوفد الوطني ” محمد عبدالسلام” عن شكره وتقديره لسلطنة عمان على ما قدمته من مساعدات طبية إنسانية للشعب اليمن.

وأشاد محمد عبدالسلام في تغريدة له على ” تويتر” بإسهام سلطنة عمان في التسهيل والتنسيق بإيصال المساعدات الطبية للعاصمة صنعاء في عدة شحنات.. مضيفا ” إن شعبنا اليمني يقدر هذه الوقفة الانسانية في هذا الظرف العصيب” .

وكان عضو الوفد الوطني ” عبد الملك العجري” قد أفاد في الـ7 من يوليو بتوقف نقل الأدوية من مسقط قبل أكثر من شهر دون أي مبرر عدى صلف دول العدوان وتواطؤ الأمم المتحدة الأمر.