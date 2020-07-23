المشهد اليمني الأول/

استمرت التظاهرات امام مكتب رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة احتجاجا على فساد السلطة.

وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب اتهامه بالفساد وبعد إدانته بالاحتيال وتلقي الرشوة، اضافة الى هجومه على النائب العام ووسائل الاعلام.

واتت هذه التظاهرات عقب اخرى خرجت لنفس الهدف، وعلى اثرها اعتقلت قوات الاحتلال العشرات من المتظاهرين في الاحياء الغربية للقدس المحتلة.

وتعرّضت حكومة نتنياهو مؤخرا لانتقادات واسعة بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.