المشهد اليمني الأول/

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أربعة أشهر تقريبا.

ويشير ذلك إلى أن تعافي سوق العمل وصل لمرحلة من الجمود في ظل عودة أعداد الإصابة بكوفيد-19 للزيادة وضعف الطلب.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت إلى 1.416 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو الجاري، من 1.307 مليون طلب في الأسبوع السابق عليه.

وهذه هي أول زيادة أسبوعية في طلبات اعانة البطالة منذ بلوغها ذروة تاريخية عند 6.867 مليون في أواخر مارس الماضي، عندما جرى إغلاق الأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم وصالات الألعاب الرياضية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ عدد طلبات مليونا و300 ألف في أحدث أسبوع.

وشهدت عدد حالات الإصابة بالمرض زيادات حادة في أنحاء الولايات المتحدة، مما دفع السلطات في أشد المناطق تضررا في الجنوب والغرب لإغلاق الشركات مجددا أو الإحجام عن السماح بعودتها للعمل.