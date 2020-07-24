المشهد اليمني الأول/

مقاتلة أمريكية تعترض طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية

اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي، اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية.

وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط “ماهان” الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرانية بعد هبوطها بمطار بيروت.

ووفقا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا.

وغالباً ما تتعمد المقاتلات الحربية الأمريكية الطيران قرب الطائرات المدنية ليتم للاحتماء بها من الدفاعات الجوية السورية.