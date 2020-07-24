الرئيسية أخبار وتقارير المشهد العسكري بالفيديو.. شاهد أقوى وأدق عمليات القنص اليمني الإحترافية بالفيديو.. شاهد أقوى وأدق عمليات القنص اليمني الإحترافية أخبار وتقاريرالمشهد العسكريأيقونة الصمودالإعلام الحربيمميزة بالفيديو.. شاهد أقوى وأدق عمليات القنص اليمني الإحترافية 24 يوليو، 2020 184 المشهد اليمني الأول/ وثق الإعلام الحربي مشاهد قنص نوعية يمنية من عدة جبهات عسكرية. وأظهرت مشاهد القنص مقتل العديد من مرتزقة العدوان والجيش السعودي برصاص وحدة القناصة اليمني. مشاهد الفيديو <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span> آخر الأخبار الحديدة: مستشفى الثورة يتسلم موقع مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 26 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ سلمت إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة اليوم موقع مشروع الطاقة الشمسية الذي سينفذ بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع... محمد الحوثي يحذر من كارثة نفطية جديدة ووزير النفط يكشف حجم الأموال المنهوبة 26 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ حذر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اليوم السبت، من كارثة محتملة تتعلق بآبار النفط. وأشار الى حاجة ابار النفط الواقعة تحت... هكذا يستعد جيش كيان العدو الإسرائيلي” للسيناريو الأسوأ حيال “حزب الله”!! 26 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ "بانتظار حسن نصر الله تردد غير سهل في نهاية الأسبوع: هل وكيف يرد على مقتل ناشط التنظيم الذي قتل بغارة على المطار... رئيس الأركان الأمريكي في إسرائيل لمناقشة قضايا أمنية ومواجهة إيران في المنطقة. 26 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ زار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إسرائيل، حيث ناقش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين، قضايا... في رسالة إسرائيلية لحزب الله إسرائيلية عن الشهيد محسن، “لم نكن نقصد قتله”.. هكذا... 26 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ مصادر لمراسلة الميادين بفلسطين تفيد أن الأمم المتحدة أبلغت حزب الله رسالة إسرائيلية تتعلق بمقتل الشهيد علي كامل محسن، وتؤكد أن الجيش...