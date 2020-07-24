المشهد اليمني الأول/

وثق الإعلام الحربي مشاهد قنص نوعية يمنية من عدة جبهات عسكرية.

وأظهرت مشاهد القنص مقتل العديد من مرتزقة العدوان والجيش السعودي برصاص وحدة القناصة اليمني.

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