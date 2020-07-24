المشهد اليمني الأول/

قام رئيس مصلحة الضرائب أحمد الشوتري بزيارة تفقدية الى مكتب الضرائب بمحافظة تعز اطلع خلالها على سير أداء.

واستمع الشوتري من مدير المكتب كمال الحروي ومدير فرع الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين نبيل القصار ومدير فرع وحدة مبيعات القات محمد دماج إلى شرح عن سير الأداء والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة المنصرمة وطبيعة التحديات التي يواجهونها والعمل على حلها.

وحث رئيس المصلحة على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى العمل الضريبي وفقا للخطط المرسومة من قبل المصلحة، مشددا على الشفافية في تحصيل الإيرادات الضريبية المستحقة للدولة ومراعاة ظروف صغار المكلفين الذين شملهم الإعفاء الضريبي.

وأكد أهمية التسريع في تنفيذ تعديلات قانون ضرائب الدخل رقم ١٧لسنة ٢٠١٠م بالقانون رقم (٨ ) لسنة ٢٠٢٠م.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن زيارته لمكتب تعز تهدف للاطلاع عن كثب على آليات العمل في المكتب وفروع الوحدات التنفيذية، وتنفيذ النظام الإلكتروني لإجراءات تحصيل الضرائب والقيد في الدورة المستندية.