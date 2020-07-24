المشهد اليمني الأول/

تتواصل في محافظة الجوف أعمال البناء والصيانة خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية التي تأتي بعد تطهير المحافظة من قوى العدوان.

حيث قام محافظ الجوف عامر علي المراني اليوم، بتفقد سير العمل بمشروع ترميم وسفلتة طريق الحزم- المتون- أرحب.

واطلع المحافظ المراني على مستوى الإنجاز، واستمع من القائمين على المشروع إلى شرح عن سير الأعمال الإنشائية وأعمال الترميم.

وأشار إلى أن الطريق الذي يربط مديريات الحزم والمتون والمطمة وصولا إلى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء يعد من أكبر المشاريع في الوقت الحالي، نظراً لأهميته في ربط الجوف بالعاصمة صنعاء وتخفيف معاناة أبناء المحافظة جراء وعورة الطريق.

كما أكد إهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، بهذا المشروع الذي كان من المفترض تنفيذه خلال المراحل السابقة كونه يشكل بوابة التنمية لمحافظة الجوف.

وشدد محافظ الجوف، على أهمية استمرار أعمال الردم في الجزء المتبقي بطريق أرحب – الحزم وصولاً إلى المطمة وسوق الإثنين والمعيمرة بالمتون.. مؤكدا الاستعداد لتذليل أي صعوبات أمام الفرق الفنية والهندسية.

وثمن جهود الفرق الهندسية والعاملين بالمشروع .. مشددا على ضرورة سرعة الإنجاز وفقا للمواصفات.