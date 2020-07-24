المشهد اليمني الأول/

بدأ المزارعون في محافظة صعدة هذه الأيام، جني ثمار العنب الأسود الذي تتميز به المحافظة.

وأوضح المهندس يحيى الكبسي مدير إدارة الري بمكتب الزراعة بالمحافظة أن إجمالي صادرات العنب الى خارج المحافظة تقدر باكثر من ثلاثين الف طن، قابلة للزيادة في المواسم المقبلة.

من جانبه أكد احد مزارعي العنب أمين حامد ان الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني واحتجاز المشتقات النفطية هو يهدف أيضا إلى الاضرار بالزراعة.. مؤكدا ان هذه الجرائم لن تثنيه عن مواصلة الزراعة حتى تحقيق الإكتفاء الذاتي.

جدير بالذكر أن محافظة صعدة تتميز بزراعة العنب والرمان وفواكه أخرى متنوعة تشتهر بمذاقها الفريد، وتعد سلة غذائية للجمهورية ولا زال ابناؤها يواصلون الصمود في الجبهة الزراعية رغم الحصار والعدوان كما هو صمودهم في بقية الجبهات كبقية أحرار الشعب اليمني العظيم.