المشهد اليمني الأول/

زامل خير العمل

كلمات: أبو همام بلحاف المهري

أداء: عيسى الليث

قال اليماني لو علينا تحالفت كل الدول

ماهمنا وحنا مع الله ذي عليه الاِتِّكال

والله لن نخضع ولا يمكن نكل ولا نمل

مهما حشدتوا ضدنا مهما علينا الحرب طال

مادام والمحتل عاده في بلادي مارحل

تبقى العزايم مستميته في ميادين القتال

جهاد واستبسال ياحيا على خير العمل

إما نعيش أحرار أو نيل الشهادة راس مال

فوق السعودي يارجال الله يُقتل من قتل

مايدخل الجنة ذليل النفس واطي يارجال

وش عاد باقي يالنشامى بعد كل اللي حصل

بعد المجازر والحصار الّلي فرضة الاحتلال

ماباقي إلَّا الثار ياهل الثار مابه أي حل

شبوا عليهم نار حمراء من جنوب ومن شمال

عز القبيلي في بلاده هكذا قال المثل

وحنا قبايل مانساوم في كرامتنا محال