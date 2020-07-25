المشهد اليمني الاول/

وزّع المِلفُّ الفلسطيني لأنصار الله بالتعاون مع مؤسّسة الغوث التنموية الخيرية، أمس، سِلالاً غذائية لأبناء الجالية الفلسطينية في اليمن، كهدية مقدمة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وخلال عملية التوزيع، أوضح رئيس الملف الفلسطيني – أنصار الله، حسن الحمران، أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار حرص السيد القائد على تخفيف معاناة أبناء الجالية الفلسطينية، مُشيراً إلى أن توزيع السلال الغذائية للمرة الرابعة يأتي ضمن مشاريع الملف الفلسطيني لأنصار الله، خَاصَّة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها اليمنُ، والتي أَدَّت إلى تضرر أبناء الجالية الفلسطينية.

من جهته، أشاد ممثل حركة الجهاد الإسلامي أحمد عبد الرحمن بركات، باهتمام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني بالقضية الفلسطينية وهموم أبناء الجالية الفلسطينية.

وأكّـد حرصَ أبناء الجالية الفلسطينية باليمن على مقاسمة الشعب اليمني همومه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء استمرار العدوان والحصار.

يشار إلى أن الملف الفلسطيني لأنصار الله، بالتعاون مع مؤسّسة الغوث التنموية الخيرية، يوزعان بصورة شهرية سلالاً غذائية لأبناء الجالية الفلسطينية في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية.