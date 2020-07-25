المشهد اليمني الأول/

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها شديدة الغزارة مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية على عدد من المحافظات خلال الاربعة الايام المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم، إلى أن الأمطار ستهطل على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية وتمتد شرقاً الى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية في مأرب والجوف والبيضاء وشبوة وحضرموت.

ولفت إلى امتداد الأمطار غرباً الى المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية خاصة سواحل الحديدة وتعز وأجزاء من السواحل الجنوبية خاصة سواحل أبين وعدن ولحج والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما توقع أن تكون حالة عدم الاستقرار وهطول الامطار أكثر شمولية و غزارة خلال الاربعة الايام المقبلة.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية في الطرقات الجبلية.

كما دعا إلى ضرورة الاحتماء من الرياح والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياة الإقليمية وفي شرق خليج عدن وحول ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية.

وحسب المركز هطلت أمطار غزيرة خلال ال24 ساعة الماضية بلغت كميتها (ملم) السدة 51.4 ، ريمة 22.0 ، الكدن 21.7 ، إب 20.3 ؛ صنعاء 8.8 ، المحويت 3.8 ، حجة 1.8 ، صرفيت 0.9

كما هطلت أمطار غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.