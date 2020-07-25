المشهد اليمني الأول/

ادانت احزاب اللقاء المشترك في اليمن، الاعتداء الامريكي السافر على الطائرة المدنية الايرانية في الاجواء السورية، معتبرة هذا الاعتداء انتهاك واضح لسيادة سوريا وتعريض حياة من تقلهم الطائرة للخطر.

وأكد المشترك في بيان له – حصل موقع “أنصار الله” على نسخة منه – ان السياسة الامريكية العدوانية لن تتوقف طالما ولهم موطئ قدم في المنطقة العربية وان الرد على تلك السياسة هو بطردهم واخلاء اي وجود لهم في المنطقة.

واعتبر الاعتداءات والانتهاكات الامريكية والاسرائيلية المستمرة بتواطؤ من الامم المتحدة ومجلس الامن سيناريو متواصل وثابت ولن يوقفه الا وحدة الشعوب المستضعفة وتحركها فيما يخدم قضاياها المحقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.