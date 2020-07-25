جراء السيول.. وفاة 13 مواطنا في الزهرة والقناوص واللحية بالحديدة

المشهد اليمني الأول/

توفي 13 مواطناً جراء أضرار السيول بمديريات الزهرة والقناوص واللحية بمحافظة الحديدة.

وتفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومعه وكيل أول المحافظة أحمد البشري اليوم.

وأطلع قحيم والبشري على حجم الأضرار جراء سيول الأمطار الغزيرة التي جرفت 50 منزلا وتضرر مئات المنازل وعشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية ونفوق مئات الأبقار والمواشي.

ووجها بتوفير معدات لعمل حواجز حماية للمنازل والأراضي الزراعية من سيول الوديان المتدفقة على المديريات.

وأكد القائم بأعمال محافظ الحديدة ووكيل أول المحافظة حرص قيادة المحافظة على تقديم المساعدة وإعادة تأهيل هذه الأراضي الزراعية.

ولفتا إلى أنه تم التوجيه بصرف مساعدات مالية عاجلة وتوزيع خيام ومواد غذائية وإغاثية للمتضررين والبحث عن المفقودين.

كما وجها فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة بمتابعة توزيع الخيام والمواد الإغاثية على كافة المتضررين في المديريات الثلاث.

ودعا قحيم والبشري، رجال المال والأعمال والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول والتخفيف من معاناتهم.

وكلفا السلطات المحلية في المديريات بتشكيل غرف عمليات في المواقع المتضررة لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة.