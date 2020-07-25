المشهد اليمني الأول/

أطلق صندوق ومشروع النظافة بأمانة العاصمة نداء استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بالجوانب الإنسانية والبيئية، للضغط على تحالف العدوان للإفراج عن سفن المشتقات النفطية حتى لا تتوقف أعمال النظافة وانتشار الأوبئة والأمراض بالأمانة.

وادان صندوق ومشروع النظافة بالأمانة في بيان لهما استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح بوصولها إلى ميناء الحديدة.

وأكد البيان أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية سيترتب عليه تداعيات كارثية على المواطنين في الجوانب الصحية والبيئية.

وحمل البيان، الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان المسؤولية عن كافة التبعات الصحية والبيئية التي ستنتج في حال توقف أعمال النظافة بأمانة العاصمة نظراً لانعدام المشتقات النفطية.