المشهد اليمني الأول/

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا وماريا كريفوشييفا، في “كوميرسانت”، حول ترقب إسرائيل ردا من حزب الله اللبناني على عملياتها ضده في سوريا.

وجاء في المقال: قرر جيش إسرائيل تعزيز وحداته العسكرية على الحدود مع لبنان، خوفا من انتقام حزب الله اللبناني لقتل عناصره في سوريا.

وخلافا لمعظم الهجمات السابقة المماثلة، قامت قيادة إسرائيل بتقديم تفاصيل العملية الأخيرة، قائلة إن عملية الجيش كانت استباقية، الهدف منها تعطيل خطط القوات الموالية لإيران لإطلاق العديد من الطائرات الانتحارية المسيرة في اتجاه إسرائيل.

ينظر الخبراء الإسرائيليون في خيارات رد حزب الله الممكنة، من استغلال الثقب الرمزي في السياج الأمني ​​الحدودي، كما حدث في أبريل، إلى عمليات تخريب وضربات صاروخية. وفي رأيهم، يعتمد الكثير على موقف طهران، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحزب الله.

مداخلات:

وفي الصدد، قالت اللفتنانت كولونيل المتقاعدة ساريت زهافي، رئيسة مركز أبحاث “ألما” الذي يراقب الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في موجز صحفي عبر الفيديو، الأربعاء، إن حزب الله سيقوم بمهاجمة إسرائيل إذا أمرته إيران بذلك، حتى لو لم يرد ذلك. “فليس أمامه خيارات”. وأضافت أن إسرائيل تنتظر تصريحات من قيادة حزب الله. وكقاعدة عامة، تصدر تصريحات حسن نصر الله خلال خطب الجمعة.

وقالت زهافي: “ينحصر السؤال، الآن، في ما إذا كان علينا أن نتحرك إلى الحدود حالا أم ننتظر تصريحات حزب الله”.

في رأيها، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في لبنان وتصاعد الحركة الاحتجاجية في ذلك البلد، فإن آخر ما يحتاجه حزب الله هو الحرب مع إسرائيل. ولكن زهافي سرعان ما تداركت القول بأن أفعال الحزب في بعض الأحيان لا تتوافق مع المنطق. لذلك، يرى خبراء مركز “ألما” أن سيناريو حرب شاملة مع حزب الله لا يمكن استبعاده بالكامل