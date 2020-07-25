المشهد اليمني الأول/

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن مصير الاحتلال السعودي الإماراتي للمحافظات الجنوبية والشرقية إلى زوال مع مشاريعه العميلة التي تقف ضد الإرادة الوطنية الجمعية للشعب اليمني.

وحيا رئيس الوزراء لدى لقائه مستشار المجلس السياسي الأعلى أحمد على محسن، الوعي الشعبي وصوته المتصاعد في وجه المحتل ومشروعه الانفصالي القبيح الذي تمادى في أعماله الإجرامية والقمعية بحق أبناء المحافظات المحتلة والمعارضين لنهجه المتماهي مع المشروع الصهيوني في المنطقة.

وناقش اللقاء الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة وسبل تعزيز روح مقاومة المحتل ومرتزقته والذين يعيثون فساداً في الأرض وأدخلوا هذه المحافظات في صراع، يدفع ثمنه أهل هذه المحافظات وشبابها الذين وجدوا أنفسهم في أتون صراع لا ناقة لهم فيها ولا جمل.