المشهد اليمني الأول/

يعلم الجميع ان من يقود العدوان علينا فعليا هم الامريكان والصهاينة اما التحالف فهو مجرد اداة تنفيذية لما يريده اسيادهم.!! ساقول هنا كلام هام وخطير ارجو ان تمنحوني من وقتكم بضع دقائق معدودة فالموضوع يستحق بعض العناء !! الامريكان والصهاينة يملكون اكبر مراكز دراسات استراتيجية وعندما يخططون يضعون كل البدائل للنصر ان لم يتمكنوا من النصر العسكري !!

احدى تلك الخطط كما ذكرنا بالامس هي احمد علي !! والخطة الاخرى والاكثر خطورة هي احداث انقسام داخل صفوف انصار الله او بين الانصار وبيئتهم الحاضنة بالاخص الزيدية كما قال الشهري في الفديو المسرب وهو جالس في مطعم يتحدث عن الموضوع !!

هذا الموضوع جد خطير ولاينبغي اغفاله مطلقا ويجب ان ندرك ان معالجته لا تتم بمهاجمة الاخر بل بمعالجة الخطأ ان حدث !- نتذكر جيدا كيف تسرع الكثير من الاعلاميين في مهاجمة العلامة محمد عبدالله عوض وجماعته لمجرد خلاف بسيط ولولا حكمة السيد وخروجه السريع لاطفاء الفتنة واسكات الاصوات المتسرعة ربما لتفاقم الوضع ووصل الى مالايحمد عقباه (يومها لم انجر لتلك الحملةلاني ادركت خطورتها ) !!

صدقوني ان العدوان سيظل اليوم وغدا وفي المستقبل يحاول جاهدا ايجاد انقسام بين الانصار انفسهم او بين الانصار وبيئتهم الحاضنة لكي يحقق مبتغاه !! للاسف ان من يخدمه في مشروعه هذا دون قصد ربما تلك الاصوات الحمقاء المتسرعة في كيل الاتهامات للطرف الاخر باقذع الاتهامات لمجرد انتقاد او خلاف بسيط !! هولاء الملكيون اكثر من الملك لن ينفعوا المسيرة بسلوكهم هذا بل يضرونها ضررا فادحا !!

في العالم اجمع من يستلم زمام السلطة لاشك انه سيتعرض للانتقادات من هنا وهناك بحق او بدون حق!!

وعلى من في السلطة ان تكون صدورهم واسعة ويتقبلون النقد برحابة صدر ويتابعوا الموضوع للتأكد من صوابية الانتقاد اوعدمه فان كان صحيحا عالجوه قبل ان يستفحل وان كان غير صحيح فقد قاموا بواجبهم ولم يهملوه !!

فالسلطة العادلة بمثابة الاب للجميع والجميع ابنائها حتى وان وجد من الابناء العاق او الفاسد او قليل البصيرة فالاب لايتخلى عن ابناءه مطلقا !!

العيب كل العيب ان تسلط اي سلطة ابواقها لمهاجمة الطرف الاخر لاسكاته فورا دون ان تكلف نفسها عناء التاكد ,, لان هذا الامر لن يحل المشكلة بل سيجعلها تتفاقم وتصبح نارا من تحت الرماد وخصوصا اذا كان الانتقاد بناء او الخلاف لايستدعي كل هذه الجلبة ويعتقد بصوابيته جمع غفير من البشر ممن يشاهدونه ويلمسونه واقعا!!

الكثير من الناس وانا منهم ربما يجيد التنظير والوعظ والارشاد ويقدم النصائح تلوا النصائح ولكنه يريد من الاخرين الاستماع لها وتطبيقها لكنه مع الاسف ينسى نفسه ولايطبقها لانه يظن نفسه من الملائكة وفعله هو الصواب بعينه !!

لهولاء اقول ولنفسي الطائر يطير بجناحين لا بجناح واحد لانه سيسقط ان طار حينها!!

والتصفيق لايكون الا باليدين فاليد الواحدة لاتصفق واذا حركتها بمفردها فقط فانها قد تلطم او تهين الاخر فلا تتوقع منه ان يدير لك خده الثاني فلكل انسان كرامة!!

علينا جميعا ان نتحاشى شق الصف وزيادة الفجوات في النفوس ولايكون ذلك الا بمعالجة الاخطاء وتقبل رأي الاخرين برحابة صدر وان يكون الانتقاد والرد عليه في حدود الادب لان القهر والظلم نتائجه وخيمة مهما ظن فاعله انه الاقوى اليوم او غدا!

فمن واجب القوي ان يكون اكثر تواضعا وابعد مايكون عن الغرور ليظل الجسد موحدا!! ولكي يسقط مخطط الاعداء تماما !!

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على الصنعاني