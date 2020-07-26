المشهد اليمني الأول/

تسببت السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي هطلت على مديرية بني قيس بمحافظة حجة في وفاة ثلاثة نازحين وجرف أكواخ خمسين أسرة.

وأوضح مصدر محلي أن السيول تسببت في وفاة أسرة نازحة مكونة من الأب والأم وطفل وفقدان طفل آخر في منطقة اللوحة بالمديرية.

وأشار إلى أن السيول أدت أيضاً إلى جرف أكواخ (عشش) خمسين أسرة نازحة وحدوث أضرار مادية في الممتلكات، لافتاً إلى أن تلك الأسر باتت بلا مأوى.

وكان مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي بالمحافظة علان فضائل قد وجه نداء للمنظمات للاستجابة الإنسانية العاجلة لإغاثة النازحين المتضررين وتوفير المواد الإغاثية الإيوائية والغذاء لهم.

وأشار إلى أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول خلال هذه الفترة يهدد الكثير من الأسر التي تقطن في الوديان والمناطق الساحلية حيث وغالبيتهم يسكن في الخيام والأكواخ.