المشهد اليمني الأول/

دشن مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي بمحافظة حجة علان فضائل اليوم توزيع مواد إيوائية للنازحين المتضررين من السيول في مديرية بني قيس مقدمة من فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة.

وفي التدشين نوه فضائل بمبادرة فرع الهلال الأحمر للإسهام في مساعدة 50 أسرة نازحة جرفت سيول الأمطار أمس عشش وأكواخ سكنها في منطقة اللوحة وأدت إلى حدوث أضرار مادية في الممتلكات.

وجدد دعوته لشركاء العمل الإنساني بتوفير المواد الاغاثية والمساعدات الغذائية للأسر النازحة والإسهام بدور فاعل في تلبية احتياجاتها، مؤكدا استمرار تفقد أوضاع المتضررين في المنطقة تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة وأمين عام المجلس الأعلى لمواجهة أي تداعيات طارئة في ظل استمرار الأمطار وتدفق السيول.

فيما أكد رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة الدكتور عبد الكريم نصار حرص الجمعية على المساهمة في إغاثة المتضررين من السيول، موضحا أن المواد التي قدمت اليوم للمتضررين تشمل فرش وبطانيات وأدوات طبخ، لافتا إلى أنه سيتم تزويدهم لاحقا بخيم ومواد غذائية.

من جهته ثمن مدير مديرية بني قيس محمد الشهاري تعاون قيادة المحافظة وفرع المجلس الأعلى وجمعية الهلال الأحمر لإغاثة الأسر التي تضررت من السيول وفقدت مساكنها، لافتا إلى تضرر ممتلكات زراعية جراء السيول.