المشهد اليمني الأول/

هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 60.3% على أساس سنوي، خلال الشهور الخمسة الأولى من 2020.

وبحسب وكالة “الأناضول”، فإنه استنادًا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية) بلغ فائض الميزان التجاري 19.9 مليار دولار، بعد أن كان هذا الفائض قد بلغ خلال الفترة نفسها من العام 2019 نحو 50.2 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 36.2%، إلى 72.4 مليار دولار، كما هبطت الواردات 17.1%، إلى 52.5 مليار دولار.

وهبطت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 40% إلى 52.75 مليار دولار.

يذكر أن الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للسعودية كان قد هبط بنسبة 25.7% خلال عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.