المشهد اليمني الأول/

ناقش مدير صندوق الإسكان العسكري العميد الركن عبدالرحمن الأديمي اليوم الأحد، مع رئيس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين فضل هرهرة الاتجاهات الرئيسة لبناء شراكة استثمارية وإنشاء مدن سكنية بأمانة العاصمة والمحافظات.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتحديد نسبة من المدن السكنية لأسر الشهداء عرفاناً بتضحيات ذويهم في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وفي اللقاء قدّم مدير صندوق الإسكان العسكري صورة متكاملة عن المشروعات الاستثمارية والرؤية المستقبلية للصندوق لإنشاء وحدات سكنية، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الاستثمارات المتعددة بدءاً من الاستثمارات العقارية ووصولاً لتطوير قاعدة تصنيعية مواكبة ومتكاملة للمدن السكنية.

وأكد أن هذا التوجه الاقتصادي والاستثماري لصندوق الإسكان العسكري يأتي تجسيداً عملياً لتوجهات القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا ودعم ومساندة وتحفيز وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان للصندوق للمساهمة في تحريك عجلة التنمية الاستثمارية العقارية والانتاجية المواكبة للعمل الجاد في انشاء المدن الاسكانية.

فيما نوه رئيس مجلس إدارة بنك الإنشاء والتعمير بهذه المبادرة التي ستسهم في تحريك الاستثمارات العقارية وتحقيق النهوض الاقتصادي.. مؤكداً أن بنك الإنشاء والتعمير سيكون عوناً وشريكاً فاعلاً في هذا الجانب وفقاً للمعايير والضوابط المالية والإدارية.