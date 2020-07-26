المشهد اليمني الأول/

دُشنت بمديريات الوحدة، السبعين، الصافية، أزال ” بأمانة العاصمة فعاليات ذكرى إحياء يوم الولاية، تنظمها اللجنة الفنية بمديريات المُربع الجنوبي.

وفي التدشين بحضور محافظ عدن طارق سلام وعدد من وكلاء أمانة العاصمة والوكلاء المساعدين، أشار رئيس اللجنة المركزية للفعالية عبد الوهاب شرف الدين إلى أهمية توسيع المشاركة المجتمعية لإحياء ذكرى يوم الولاية.

وأكد أهمية الذكرى لاستلهام دروس العزة والحرية والتضحية والفداء للإمام علي عليه السلام .. لافتاً إلى التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن، ما يتطلب مواجهة استمرار رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد، لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

ودعا شرف الدين مدراء ومسئولي المديريات إلى تفعيل اللجان الفنية والثقافية وتنظيم الفعاليات والأنشطة لإحياء هذه الذكرى وترسيخ مفهومها في وجدان المجتمع.

فيما أشار مديرا مديريتي الصافية ناجي الشيعاني والسبعين محمد مطهر الوشلي إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية بما يليق بمكانة الإمام علي كرم الله وجهه والتأكيد على أهمية السير على نهجه عليه السلام.

بدورها نوهت كلمة الشخصيات الاجتماعية واللجان الإشرافية بجهود كل من ساهم وشارك في تنظيم هذه الفعالية وترسيخ مفهوم يوم الغدير وذكرى الولاية للإمام علي في وجدان اليمنيين.

تخلل التدشين الذي حضره مدراء وأمناء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية والإشرافية وأعضاء المجالس المحلية والعقال والشخصيات الاجتماعية بمديريات” الوحدة والصافية، والسبعين، وأزال ” قصائد معبرة عن عظمة يوم الولاية للشاعرين عايد الخيل وسامي عبيد.