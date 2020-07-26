المشهد اليمني الاول/

اقتحمت عصابة مسلحة تابعة لمليشيات حزب الاصلاح، اليوم، منزل المهندس عبدالمعطي محمد عبدالمعطي مدير عام مؤسسة الكهرباء سابقاً، في مدينة تعز المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن عصابة مسلحة يقودها المرتزق بكر صادق سرحان، نجل قائد ما يسمى اللواء 22 ميكا التابع لمليشيات حزب الإصلاح، اقتحمت منزل المهندس عبدالمعطي في حارة قريش، وقامت بالاستيلاء على المنزل ونهب كافة محتوياته.

وأشارت المصادر إلى أن العصابة طالبت عبدالمعطي بدفع مليون ريال مقابل الانسحاب من المنزل.

وتشهد مدينة تعز الخاضعة لسيطرة مليشيات دول العدوان، عمليات نهب واقتحام بالقوة لمنازل المواطنين ومحلاتهم التجارية في ظل تواطؤ الأجهزة الأمنية ورعايتها لعصابات البلطجة والنهب.