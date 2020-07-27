المشهد اليمني الأول/

ازاحت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية صباح اليوم الاثنين عن برج مراقبة جوية متنقل مصنع محليا.

وحضر المراسم وزير الدفاع العميد امير حاتمي ووزير الطرق واعمار المدن محمد اسلامي.

وبرج المراقبة الجوية المتنقل الذي ازيح الستار عنه هو من صنع شركة صناعة الالكترونيات الإيرانية (صا إيران) التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

واكد وزير الدفاع الإيراني بان عددا قليلا من دول العالم قادرعلى تصنيع ابراج المراقبة الجوية المتنقلة وان تصنيعها محليا يوفر للبلاد مبالغ ملحوظة من العملة الصعبة.