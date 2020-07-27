المشهد اليمني الأول/

كشفت الإذاعة الإسرائيلية، عن استطلاع سرّي أجراه الجيش الإسرائيلي على أزمة عميقة في قوات الاحتياط في الجيش. وعبّر غالبية جنود الاحتياط عن قناعتهم بأنهم غير جاهزين للحرب.

وقال معدو الاستطلاع إنه يظهر تراجعاً متواصلاً في تكتل قوات الاحتياط والشعور بتراجع القدرة على تنفيذ المهمات. وأظهرت المعطيات أن 15 في المئة فقط من جنود الاحتياط يوافقون على أن “قوات الاحتياط تتدرب بالشكل الكافي”.

وبرزت في الاستطلاع انتقادات حيال جودة العتاد والوسائل التي بحوزة جنود الاحتياط. وقال ضابط كبير للإذاعة الإسرائيلية إن “الاستطلاع يكشف عمق الأزمة التي حذر ويحذرون منها ضباط وجنود في الاحتياط منذ فترة طويلة”.

جيش العدو تحت النار

يتزامن ذلك مع حالة قلق وتخوف صهيونية من هجوم حزب الله اللبناني الذي بدأ عصر اليوم الإثنين، رداً على استشهاد أحد أفراده في سوريا بقصف العدو الإسرائيلي.

فيما نقلت مصادر إعلامية نقلا عن وسائل إعلام الإحتلال عن إستهداف جيش كيان الإحتلال بصواريخ موجهة من جنوب لبنان.

ونقلا عن القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي بأن إشتباكات مسلحة وقعت مع قوات كيان الإحتلال بمنطقة جبل الروس جنوب لبنان.

ولم يصدر أي طرف حتى الآن بيانا رسميا بتبني العملية.