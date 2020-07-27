المشهد اليمني الأول/

ضبطت القوات العراقية اليوم كميات من الاسلحة بينها صواريخ في مخابئ لإرهابيي تنظيم “داعش” بمحافظة ديالى.

واصدرت القوات الرعاقية بيانا قالت فيه: “ضمن عملية أبطال العراق الرابعة في محافظة ديالى باشر اللواء الأول فرقة الرد السريع ولليوم الثاني بعملية التطهير وتفتيش قرى وبساتين المخيسة ضمن محافظة ديالى وتم العثور على مخبأ من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والعتاد في هذه المناطق بينها صواريخ”.

وكانت القوات العراقية قد بدأت أمس عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي شمال شرق محافظة ديالى وذلك في إطار عمليات “أبطال العراق”.