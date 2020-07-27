إنفوجرافيك..بيان حزب الله حول أخر التطورات في جنوب لبنان 2020/07/27م

المشهد اليمني الأول/ ضبطت القوات العراقية اليوم كميات من الاسلحة بينها صواريخ في مخابئ لإرهابيي تنظيم “داعش” بمحافظة ديالى. واصدرت القوات الرعاقية بيانا قالت فيه: “ضمن...