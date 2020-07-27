الرئيسية أخبار وتقارير إنفوجرافيك إنفوجرافيك..بيان حزب الله حول أخر التطورات في جنوب لبنان 2020/07/27م إنفوجرافيك..بيان حزب الله حول أخر التطورات أخبار وتقاريرإنفوجرافيك إنفوجرافيك..بيان حزب الله حول أخر التطورات في جنوب لبنان 2020/07/27م 27 يوليو، 2020 9 المشهد اليمني الأول/ إنفوجرافيك..بيان حزب الله حول أخر التطورات في جنوب لبنان 2020/07/27م إنفوجرافيك..بيان حزب الله حول أخر التطورات مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب الإذاعة الاسرائيلية: غالبية جنود الاحتياط على قناعة بأنهم غير جاهزين للحرب واشنطن أشعلت الحرائق بالتعاون مع تل ابيب وعلينا ألا نطفئها بل أن ننقلها الى صدورهم تقديرات صهيونية: الحدود السورية اللبنانية على مستوى من التأهب العالي آخر الأخبار إنفوجرافيك..بيان حزب الله حول أخر التطورات في جنوب لبنان 2020/07/27م 27 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ إنفوجرافيك..بيان حزب الله حول أخر التطورات في جنوب لبنان 2020/07/27م “ميدل إيست آي” البريطاني: الإمارات تشتري ولاءات الفقراء في تعز اليمنية بالمال 27 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن ولاءات الفقراء في محافظة تعز اليمنية باتت مادة للشراء عبر المال الإماراتي، بهدف دعم جبهة... العراق: القوات تضبط كميات اسلحة في ديالى بمخابئ تنظيم داعش 27 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ ضبطت القوات العراقية اليوم كميات من الاسلحة بينها صواريخ في مخابئ لإرهابيي تنظيم “داعش” بمحافظة ديالى. واصدرت القوات الرعاقية بيانا قالت فيه: “ضمن... كورونا يضغط على السوق وإصاباته تخفض أسعار النفط 27 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ انخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما دفع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في اتجاه... الصين: العلاقات الصينية الأمريكية في وضع مؤسف بعد إغلاق القنصليات العامة 27 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين الاثنين، أن “الوضع الحالي في العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة مؤسف، وواشنطن...