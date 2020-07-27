المشهد اليمني الأول/ منفرداً يعيش الكيان الاسرائيلي أجواء الحرب، بعد رواية مرتبكة كانت أقرب إلى الهستيريا عاشها الكيان الاسرائيلي، أقلقت المستوطنين وأرعبت جنود الاحتلال، والراجح...