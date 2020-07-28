المشهد اليمني الأول/

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول المزيد من الأمطار والعواصف الرعدية الشديدة واضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرة تحذيرية اليوم، أن مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة قد تكون شديدة الغزارة يرافقها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان، ستشهدها مناطق واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباً.

وأفاد بأن الأمطار والرياح والعواصف ستشمل السواحل الغربية لمحافظات الحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت، شبوة، أبين، الضالع والبيضاء وصحاري محافظات الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والتي اعتادوا عبورها بوسائل النقل.

ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب، والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية والاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية.

كما نبه ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في المياه الإقليمية في أعالي البحار خاصة في أرخبيل سقطرى، مبيناً أنه سيكون أقل اضطراباً وارتفاعاً للموج في شرق خليج عدن وما جاورها في السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية.

وأشار المركز إلى هطول أمطار رعدية في بعض محطات الرصد الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 14.7 ملليمتر في السدة، و23.6 ملليمتر بالكدن في الحديدة و1.4 ملليمتر في صرفيت بالمهرة، و 5.6 ملليمتر في سيئون بحضرموت، لافتاً إلى هطول أمطار رعدية غزيرة خارج نطاق بعض محطات الرصد الجوي.