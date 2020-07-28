المشهد اليمني الأول/

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، المرحلة النهائية لمناورات الحرس الثوري البرية والجوية والبحرية في الخليج وغرب مضيق هرمز، بأسم مناورات “الرسول الاعظم (ص)” الـ14.

وذكرت دائرة العلاقات العامة بقوات حرس الثورة الاسلامية في بيان، ان المرحلة النهائية من مناورات “الرسول الاعظم (ص) -14” الكبرى بمشاركة القوة البحرية والقوة الجوفضائية في الحرس الثوري انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالرمز المقدس “يا علي بن أبي طالب (ع)” في المنطقة العامة لمحافظة هرمزكان، غرب مضيق هرمز والخليج الى عمق البلاد، في مجالات البر والجو والبحر والفضاء.

واشار البيان الى انه في هذه المرحلة ستقوم الوحدات الصاروخية والوحدات العائمة والطائرات المسيرة ومنظومات الرادر التابعة للقوة البحرية والقوة الجوفضائية بتنفيذ عمليات وتمارين المناورات.

وتتضمن المرحلة النهائية من مناورات “الرسول الاعظم (ص)- 14” للحرس الثوري، تنفيذ العمليات الهجومية بالصواريخ والسفن والطائرات المسيرة ضد مواقع العدو المفترض وعمليات إزالة الألغام الهجومية وقطع خطوط النقل لسفن العدو الافتراضي، والقيام بعمليات قتالية صاروخية بطائرة مروحية وإطلاق صواريخ ساحل – بحر، وسيتم لاول مرة في هذه المناورات، الاستفادة من الصور المرسلة من القمر الصناعي “نور”.