المشهد اليمني الأول/

قتل شخصان واعتبر أربعة في عداد المفقودين في المكسيك مع عبور العاصفة هانا التي تسببت بفيضانات في شمال شرق البلاد، كما أعلن الدفاع المدني الاثنين.

والقتيلان هم امرأة وابنتها جرفهما تيار نهر فاض إثر العاصفة، فيما كانتا تحاولان عبور ولاية كواهيلا الحدودية مع الولايات المتحدة على متن شاحنة صغيرة، وفق ما أفادت الصحافة المكسيكية.

وبسبب سجل فقدان الأشخاص الأربعة أيضا في هذه الولاية التي طالتها أمطار غزيرة خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، ولا يزال أكثر من ألف مكسيكي في ملاجئ مؤقتة بعد عبور هانا، وهو أول إعصار في ساحل الأطلسي في عام 2020.

وبعدما عبر تكساس برفقة أمطار غزيرة ورياح عاتية، تراجع الإعصار هانا إلى عاصفة استوائية، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من خطر وقوع فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال المكسيك.