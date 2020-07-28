المشهد اليمني الأول/

التقى عضوا المكتب السياسي لأنصار الله فضل أبوطالب وعبدالله هاشم السياني اليوم، القائم بأعمال مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في اليمن معاذ أبو شمالة ومسئول العلاقات السياسية عبدالله هادي ومدير مكتب الحركة بصنعاء عمر السباخي.

وفي اللقاء سلم أبو طالب والسياني، القائم بأعمال مكتب حماس رسالة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأشار عضوا المجلس السياسي لانصار الله، إلى ما تحتله القضية الفلسطينية من مكانة لدى الشعب اليمني باعتبارها القضية الأولى والبوصلة التي تحدد التوجه والمسار لكل شعوب الأمة.

وأكدا أن العدوان والحصار على اليمن كان بسبب موقف الشعب اليمني من فلسطين وتأييده لحركات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان وغيرها ومناهضته للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على شعوب الأمة.

فيما عبر أبو شمالة عن تقدير حركة حماس، لتفاعل واهتمام الشعب اليمني وقيادته الحكيمة ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ضد المخططات الصهيونية والأمريكية.

وأكد أن الشعب اليمني بما يحمله من قيّم وحكمة وإيمان سيكون له دوراً كبيراً في تحرير الأرض الفلسطينية.

وتطرق القائم بأعمال مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في اليمن إلى الأنظمة العربية التي تهرول للتطبيع مع العدو الإسرائيلي .. مشيراً إلى أنها لن تؤثر على القضية الفلسطينية طالما حملت الشعوب هم فلسطين وقضيته.

وقال” تلك الأنظمة العميلة مهما خدمت العدو الإسرائيلي، فإنها لن تكون بمنآى عن مخططاته ومؤامراته“.