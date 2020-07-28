المشهد اليمني الأول/

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي بداية الاجتماع هنأ رئيس وأعضاء مجلس القضاء قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة منتسبي السلطة القضائية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.. سائلين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

واستمع المجلس إلى عرض رئيس المجلس بشأن نتائج زيارته الميدانية ومعه وزير العدل ووكيل وزارة العدل إلى محافظة الجوف ولقائهم محافظ المحافظة والاطلاع على الأوضاع القضائية وما تمخض عن ذلك من مقترحات تبادلها المجلس بالنقاش.

وفي ضوء عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، أقر المجلس إنشاء محكمة ونيابة استئناف محافظة الجوف ومقرهما مركز المحافظة، كما أقر تشكيل المحاكم الابتدائية التابعة لها في مديريات المحافظة وفقا للقانون.

ووافق المجلس على نقل عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات وفقا للاحتياج وبناء على الترشيحات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بخصوص سير إجراءات القبول في المعهد للدفعة 24 قسم الدراسات العليا والدفعة الأولى بقسم التأهيل المستمر، ووافق المجلس على تمديد فترة التسجيل للمدة المقترحة من تاريخ انتهاء المدة المحددة بقرار المجلس المتعلق بضوابط وشروط القبول.

كما أقر المجلس إيقاع عقوبة العزل بحق أحد القضاة بناء على النتائج المرفوعة من مجلس المحاسبة وفقا للقانون.

وناقش المجلس، عددا من التظلمات المرفوعة إليه من عدد من القضاة واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.