افتتاح معرض كسوة العيد لأحفاد بلال بالعاصمة صنعاء ليستفيد منه 12 ألف طفل وطفلة

المشهد اليمني الأول/

افتتح مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد وأمين العاصمة حمود عباد ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبونشطان، اليوم معرض كسوة العيد المجاني الذي يستفيد منه 12 ألف طفل وطفلة من أحفاد بلال بالأمانة.

وفي التدشين أكد مدير مكتب الرئاسة أهمية معرض كسوة العيد الذي تموله الهيئة العامة للزكاة لأحفاد بلال في فترة قياسية استجابة لتوجيهات السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وثمن دور هيئة الزكاة واهتمامها بالفقراء ومساندة المساكين والمعسرين ودعم المستحقين للزكاة في مختلف المجالات ضمن المصارف الشرعية الثمانية.

ولفت إلى أن أحفاد بلال سيحظون باهتمام كبير ليس من خلال معرض كسوة العيد المجاني وإنما سيتم إدماجهم في المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين .. وقال “إن نجاح هيئة الزكاة في برامجها ومشاريعها التي تستهدف الفقراء والمساكين والمعسرين، جعل الأعداء يغتاظون، ويشنون حملة إعلامية ضد الهيئة وقيادتها”.

وأضاف” سابقاً لم نسمع حملات وأكاذيب عندما كانت تؤكل أموال الزكاة أو أي اعتراض وانتقاد، لكن اليوم عندما استهدفت مشاريع هيئة الزكاة، الفقراء والمساكين ومصلحة الوطن، ضّج العالم المنافق لأنه لا يريد للفقير أن يعيش وأن يتساوى مع الغني”.

ودعا حامد قيادة وكوادر الهيئة العامة للزكاة إلى مواصلة النجاح والمضي في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية وعدم والانصياع للشائعات والأكاذيب.

بدوره أشار أمين العاصمة إلى أن خير الزكاة يصل اليوم للفقراء والمساكين والمحتاجين والمعسرين وزرع البسمة في نفوس الأطفال .. مبيناً أن المعرض الذي تقيمه هيئة الزكاة يعتبر ثمرة من ثمار خير الزكاة ومصارفها الشرعية الثمانية.

وقال” إن مشروع كسوة العيد الذي يستهدف أبناء وأطفال أحفاد بلال، هذه الشريحة التي أراد السيد عبدالملك الحوثي أن يطلق من أجلها برنامجاً وطنياً، يؤكد للجميع أن حقوق أحفاد بلال مصانة “.. منوها بدور هيئة الزكاة في تنفيذ المشروع الذي يٌعد واحداً من مئات المشاريع التي تنفذها الهيئة في مختلف المحافظات.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة حرص الهيئة على افتتاح المعرض المجاني ضمن مشروع كسوة العيد بالتزامن مع عيد الأضحى وافتتاح معرض مماثل للفئات الأشد فقرا في محافظة إب والذي يستهدف 10 آلاف أسرة.

ولفت الشيخ أبو نشطان إلى أن هيئة الزكاة وغيرها من مؤسسات الدولة ستوجه كثير من المشاريع باتجاه أحفاد بلال الذين تعرضوا لتهميش وظلم خلال عقود من الزمن، ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع تلبية لنداء السيد القائد عبدالملك الحوثي.

وقال” إننا بفضل الله والتزامنا بالشريعة الإسلامية، سنجسد أعظم تعاليم الإسلام وسنعمل على إيجاد مجتمع متراحم ومتكافل”.. مشيراً إلى أن طموحات هيئة الزكاة تكمّن في إخراج الفقير من دائرة الفقر وخلال الفترات المقبلة سيصبح الفقير منتجاً ومعتمداً على ذاته.

فيما أوضح وكيل هيئة الزكاة علي السقاف أن افتتاح المعرض يأتي في إطار اهتمام الهيئة بأحفاد بلال ليتم دمجهم في المجتمع.

وأكد سعي الهيئة العامة للزكاة لإحياء فرائض الدين وأركان الاسلام ومنها فريضة الزكاة التي يتم استهداف الفقراء والمساكين وجميع المستحقين في بقية مصارف الزكاة الثمانية.