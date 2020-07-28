المشهد اليمني الأول/

أغلق مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم الثلاثاء, محلين لبيع اللحوم بمديرية السبعين غير ملتزمة بالأسعار الرسمية وذلك في إطار حملة الرقابة على الأسواق.

وخلال الإغلاق أوضح مدير عام مكتب الصناعة بالأمانة صادق صلاح أنه تم إغلاق محلي بيع اللحوم بسبب مخالفتهما برفع الأسعار المحددة من الوزارة لكيلو لحم الغنم بخمسة آلاف و500 ريال, والكيلو العجل بخمسة آلاف ريال، وكيلو لحم البقر بثلاثة آلاف و500 ريال.

وأكد أن النزول الميداني لفرق الضبط والرقابة والتفتيش مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى وذلك لكافة الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز والأفران.

شارك في الإغلاق والنزول الميداني مدير مكتب الصناعة بمديرية السبعين قاسم السلامي ونائبة عبدالسلام الوشلي وعدد من المعنيين.