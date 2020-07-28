المشهد اليمني الأول/

نظم منتدى مجال السياسي والاجتماعي والاستشاري اليوم الثلاثاء، ندوة، حول الأطماع الاستعمارية البريطانية في جنوب اليمن.

وفي الندوة استعرض الباحث محمد عبد القوي الملصي، ورقة بعنوان” بريطانيا والجنوب: إرث استعماري وأطماع متجددة”.

وتطرق في الورقة إلى الموقع الاستراتيجي لليمن الذي ظل محل أطماع القوى الدولية المتنافسة قديماً وحديثاً .. مشيرا إلى الدور البريطاني الجديد في اليمن وعودة مطامعها وأهدافها الاستعمارية القديمة.

ولفت الباحث الملصي، إلى الاستراتيجية التي تستخدمها بريطانيا في تنفيذ سياستها الجديدة في جنوب اليمن.

وبين أن الحرب على اليمن التي تقودها السعودية والإمارات مثلت فرصة لتنفيذ مرحلة جديدة من أهداف المستعمر القديم الجديد .. مشيرا إلى مشاركة بريطانيا في التخطيط والمساهمة في التنفيذ لهذه الحرب لتحقيق أهدافها ومصالحها.

وأكد أن بريطانيا تسعى للعودة إلى اليمن وتحديداً إلى الجنوب بأدوات ووسائل جديدة, من خلال دول إقليمية وجماعات محلية.

وقدمت خلال الندوة مداخلات من قبل عدد من الأكاديميين والمهتمين، أكدت في مجملها على الأهمية الاستراتيجية لموقع اليمن .. مشيرة إلى أهداف القوى الإقليمية والدولية للسيطرة عليه ونهب ثرواته.

فيما أشاد رئيس منتدى مجال أحمد الرازحي، بمنهجية ورقة العمل التي قدمت مقاربة لدور وأهداف بريطانيا واستراتيجيتها الاستعمارية الجديدة من خلال العدوان على اليمن.