المشهد اليمني الأول/

أدان وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان وقوى المقاومة فيه، والتي تتزامن مع مشاكل داخلية في إسرائيل واقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية في تصريح له أن أي استهداف للمقاومة اللبنانية يعتبر استهدافاً لمحور المقاومة بأكمله.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إسرائيل تعرف جيداً أن محور المقاومة صار يجمع دولاً وقوى عدة في المنطقة ولن يكون من مصلحتها أو مصلحة من يقف خلفها خلق واقع حرب إقليمية جديدة سيمتد تأثيرها ليتجاوز لبنان وسوريا وما جاورهما إلى مياه إقليمية ودولية تعرف إسرائيل مدى تأثيرها عليها.

واختتم وزير الخارجية تصريحه بدعوة الدول ذات العلاقة مع الكيان الصهيوني إلى تدارك الأمر وكبح جماح القادة الإسرائيليين الذين يعتقدون أن حدودهم وعمقهم الجغرافي ومصالحهم البحرية، ستكون بمأمن من ضربات المقاومة وحلفائها المنتشرين في محيط استراتيجي واسع يمكنهم من الرد القوي والمؤلم.