المشهد اليمني الأول/

عقدت قبائل دهم الحمراء في الجوف اجتماعًا موسعًا بحضور رئاسة هيئة الاستخبارات العسكرية وتوقع وثيقة قبلية تتضمن البراءة من الخونة والمرتزقة العملاء، ورفض كل من يتعامل مع قوى العدوان بأي شكل من الأشكال مؤكدة إنه سيكون مهدور الدم مباح المال وأن الجميع ضده وقد وقعت الوثيقة من قبل قبائل همدان وبني نوف وذو حسين والأشراف.

وقال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله الحاكم خلال لقائه قبائل دهم: من يثير الفوضى بالجوف بدفع من قوى العدوان سيندم كثيرًا.

وأضاف اللواء عبدالله الحاكم: قوى العدوان تجهز خلايا داخل المناطق المحررة وتدفعهم للتحرك باسم القبيَلة لإثارة الشغب، والقبائل بريئة منهم.