المشهد اليمني الأول/

دشنت مؤسسة يمن ثبات التنموية بمحافظة عمران مشروع توزيع الكسوة العيدية لأبناء المرابطين في جبهات العزة والكرامة من أحفاد بلال.

وخلال التدشين الذي حضره محافظ عمران الدكتور فيصل صغير جعمان اشاد بجهود مؤسسة يمن ثبات في تقديم الرعاية والاهتمام بأسر المرابطين من احفاد بلال الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الله والوطن.

واكد المحافظ على أهمية الدور المجتمعي في تعزيز التكافل الاجتماعي والتغلب على تداعيات العدوان في الجانب الاقتصادي والمعيشي.

ودعا المحافظ رجال المال والأعمال والهيئة العامة للزكاة لتقديم الدعم لأسر المرابطين والشهداء تقديرا لما يقدموه أبنائهم في جبهات الشرف والبطولة من تضحيات في سبيل الله ودفاعا عن الوطن.

بدوره أوضح مدير مؤسسة يمن ثبات الدكتور عرفات الوفي أن مشروع كسوة العيد يأتي ترجمة لتوجيهات قائـ.ـد الثـ.ــورة في الاهتمام بشريحة أحفاد بلال وفي إطار اهتمام المؤسسة بأبناء وأسر المرابطين وتوفير احتياجاتهم.

موكدا استعداد المؤسسة تقديم كافة الرعاية الصحية والتعليمة لهذه الشريحة الهامة والمتضررة من العدوان والحصار.