المشهد اليمني لأول/

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 2020م

بتعيين محمد ناصر قائد البخيتي محافظا لمحافظة ذمار.

 

 

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