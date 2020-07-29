الرئيسية أخبار وتقارير قرار جمهوري بتعيين محمد البخيتي محافظا لذمار قرار جمهوري بتعيين محمد البخيتي محافظا لذمار أخبار وتقارير قرار جمهوري بتعيين محمد البخيتي محافظا لذمار 29 يوليو، 2020 10 المشهد اليمني لأول/ صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 2020م بتعيين محمد ناصر قائد البخيتي محافظا لمحافظة ذمار. مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب قرار جمهوري بتعيين رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي المصالحة الوطنية تستقبل دفعة من العائدين من معسكرات العدوان بينهم قائد كبير بالعاصمة اليمنية صنعاء.. قرار وزاري جمهوري جديد آخر الأخبار نائب وزير الاتصالات الشامي: معنيون بتوفير خدمات الاتصالات لجميع المواطنين والحفاظ على استمراريتها دون... 29 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور هاشم الشامي، أهمية تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين في جميع أراضي الجمهورية. وأوضح في فعالية نظمتها شركة... وزير الإعلام يدين منع النظام السعودي المسلمين من أداء فريضة الحج 29 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ أدان ناطق حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي، منع النظام السعودي للمسلمين من أداء فريضة الحج لهذا العام. واعتبر ناطق الحكومة... هيئة المساحة الجيولوجية تنفذ مشروع تقييم صخور الجرانيت بحجة لاستغلال الثروات المعدنية 29 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ ينفذ فريق هندسي من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية حاليا مشروع استكمال دراسة وتقييم صخور الجرانيت ضمن الخطط الاستكشافية لاستغلال الثروات المعدنية... قرار جمهوري بتعيين محمد البخيتي محافظا لذمار 29 يوليو، 2020 المشهد اليمني لأول/ صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 2020م بتعيين محمد ناصر قائد البخيتي محافظا لمحافظة ذمار. منع الحج هذا العام.. مؤامرة النظام السعودي وكشف الشهيد القائد حسين الحوثي حيل تنسيب... 29 يوليو، 2020 المشهد اليمني الأول/ هو الركن الخامس للإسلام الحج الأكبر رمز وحدة المسلمين من كل الأجناس والألوان والأعراق وحتي خطوط وحدود الدول والسياسة والأحزاب وكذلك طرق...