المشهد اليمني الأول/ أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور هاشم الشامي، أهمية تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين في جميع أراضي الجمهورية. وأوضح في فعالية نظمتها شركة...