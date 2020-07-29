المشهد اليمني الأول/

ينفذ فريق هندسي من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية حاليا مشروع استكمال دراسة وتقييم صخور الجرانيت ضمن الخطط الاستكشافية لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها محافظة حجة.

يهدف المشروع إلى إعداد دراسة وتقييم حقلي ومختبري لمواقع صخور الجرانيت بمناطق عاهم وخيران المحرق والجميمه والطور، وكذا استكمال تقييم المواقع التي تم دراستها سابقا في مناطق الطور وشعب النوب وذهبان وجبال دندل والبرادة ووكل والملوم.

ونقلا عن وكالة سبأ أوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة محمد القدمي أن الفريق الجيولوجي والطاقم الفني المكلف من رئيس الهيئة ٳبراهيم الوريث باشر مهامه الميدانية في المناطق المستهدفة لدراسة وتقييم مواقع صخور الجرانيت بهدف الحصول على نتائج دقيقة عن أنواعها وكمية الاحتياطات وكيفية استغلالها.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية للإستفادة من المميزات الطبيعية والجيولوجية لمحافظة حجة التي تتوفر فيها المعادن الفلزية واللا فلزية والصخور الصناعية والإنشائية وكذا أفضل أنواع أحجار البناء والزينة والرخام على مستوى العالم.

وبين القدمي أن الفريق الفني نفذ الأعمال الجيولوجية على مدى أسبوع كمرحلة أولى والمتمثلة في اختبار ومسح وتقييم المواقع الجديدة والسابقة لصخور الجرانيت تمهيدا للاستثمار في مشروع الصخور الصناعية والإنشائية لتلبية متطلبات التنمية المحلية ورفد الاقتصاد الوطني بالإيرادات.

وأكد حرص قيادة المحافظة والهيئة على استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق البرامج الاستثمارية لاستغلال الفرص الواعدة في مجال المعادن بمحافظة حجة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة سيما في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.

ولفت القدمي إلى أن فرع الهيئة سيواصل تنفيذ عمليات الاستكشاف والدراسات وتعزيز الرقابة والمتابعة لكافة أعمال التعدين وتفعيل مشاريع التنمية المجتمعية في إطار الخطة الاستراتيجية للعام الجاري.